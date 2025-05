Bia Haddad Maia cai na estreia do WTA 1000 de Roma

A tenista Bia Haddad Maia não teve sucesso em sua estreia no WTA 1000 de Roma. Nesta quinta-feira, a brasileira, número 22 do ranking, perdeu para a tcheca Marie Bouzková (53ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Em duelo disputado no piso de saibro, a brasileira foi completamente dominada pela adversária no primeiro set. A tenista tcheca impôs o seu ritmo, quebrou o serviço de Bia Haddad e fechou em 6/0.

Já no segundo set, a brasileira voltou com mais agressividade e conseguiu equilibrar as ações. Após empate na parcial por 3/3, Bouzková elevou seu nível de jogo e fechou em 6/3.