Maicon celebra marca de 50 jogos pelo Vasco e revela novo desejo: "Que venham mais 50"

Apesar do revés para o Palmeiras, o Vasco vive bom momento na temporada, estando nas semifinais da Copa do Brasil e em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Maicon reconheceu a boa fase da equipe, mas ressaltou que ainda tem o que melhorar.

"O Vasco cresceu muito e está em um momento muito estável, mas sempre estamos em buscar de melhorar a cada dia mais. Nossa luta e trabalho diário é pensando em coisas grandes", disse.

Agora, o Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.