Fábio se revolta e critica arbitragem após eliminação do Fluminense para o Atlético

O Fluminense foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (25) e deu adeus a caminhada pelo bicampeonato da competição internacional. Os tricolores perderam por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte e o agregado fechou em 2 a 1. O goleiro Fábio reclamou da arbitragem no lance do segundo gol mineiro, já nos minutos finais da partida.

"Não é a tática, não. É o que aconteceu aí no final. É o cara olhar o VAR e dar falta, que foi falta muito antes na jogada, em cima do Martinelli, é simples. Aí o cara quer ser absoluto, aí fica difícil. A gente corre, luta... O Atlético poderia até vencer o jogo, com uma forma justa, por criação, por mérito, mas não do jeito que foi", afirmou o experiente goleiro do Fluminense.

O lance em questão aconteceu aos 43 minutos da etapa final do jogo na Arena MRV. Deyverson, em atuação heroica, aproveitou mais um cruzamento e se esticou para mandar para a rede. Fábio viu falta em Martinelli no desenrolar da jogada e o VAR foi acionado, porém validou o gol do Galo.