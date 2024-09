São Paulo busca retornar à semifinal da Libertadores após oito temporadas; relembre última vez

Nesta quarta-feira, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Botafogo, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com um empate sem gols no Rio de Janeiro, o Tricolor Paulista está a uma vitória simples de voltar a disputar uma semifinal da competição internacional após oito temporadas.

A última vez em que o São Paulo esteve entre os quatro semifinalistas da Copa Libertadores foi em 2016. Na ocasião, a equipe também enfrentou um brasileiro nas quartas de final: o Atlético-MG. Nos confrontos diante do Galo, o Tricolor garantiu a classificação após vencer no Morumbis por 1 a 0, com gol de Michel Bastos, e ser derrotado por 2 a 1 na Arena Independência, com tento anotado por Maicon.

Os paulistas avançaram pelo critério gol fora de casa, que, atualmente, não está em uso.