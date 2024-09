Romero destaca atuação do Corinthians em classificação contra o Fortaleza: "Precisávamos jogar assim"

Como já havia vencido a ida por 2 a 0, o Corinthians chegou ao placar agregado de 5 a 0 diante do Leão do Pici na eliminatória.

Na semifinal, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e tentará garantir vaga nas semis na quinta-feira, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.