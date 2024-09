Presidente do Palmeiras, Leila Pereira define chapa e lança candidatura para reeleição; confira

"Nesse ano, eu tenho um adversário, um opositor. Vou te falar uma coisa, eu acho que fica até mais democrático, eu gosto. Eu gosto de de ter alguém contrapondo o nosso trabalho. Fica aparecendo até mais tudo que nós fizemos durante esses três anos no Palmeiras. Foram muitas coisas, passou tão rápido, foram tantas emoções foram tantos títulos e que estamos aqui novamente para dar continuidade a essa gestão extremamente vitoriosa", disse Leila.

Leila Pereira está na presidência do Palmeiras desde o dia 15 de dezembro de 2021, quando foi eleita pela primeira vez. Na ocasião, Leila foi candidata única e recebeu 1.897 votos de 2.141 possíveis.

Do outro lado, a chapa liderada pelo candidato Savério Orlandi, tem como vices Felipe Giocondo Cristovão, Luciana Santilli, Luiz Osvaldo Pastore e Roberto Silva. As chapas ainda serão inscritas de forma oficial no fim deste mês de setembro.

Antes da assembleia dos sócios, que definirá o presidente da próxima gestão (2025-2027), as chapas passarão por um filtro no Conselho Deliberativo do clube, no dia 14 de outubro.