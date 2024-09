Santos x Novorizontino: veja onde assistir à partida pela 28ª rodada da Série B

O Peixe chega embalado por três vitórias consecutivas na Segunda Divisão, contra Brusque, América-MG e Botafogo-SP. A equipe afastou a má fase com os resultados e segue próximo do líder Novorizontino. O time alvinegro figura no segundo lugar da tabela, com 49 pontos, um abaixo do Tigre.

O técnico Fábio Carille, que ganhou fôlego no cargo com os triunfos recentes, contará com o retorno do venezuelano Otero. O atleta cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e, assim, estará novamente disponível.

Do outro lado, o Novorizontino vem de quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate. Na última rodada, superou o Brusque pelo placar mínimo. O time, assim, se manteve na ponta da competição, agora com 50 pontos.