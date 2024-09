Pela segunda vez consecutiva, Brasil e Quênia dividem o pódio da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

Com a participação de 5.045 atletas, a tradicional Maratona Internacional de Foz do Iguaçu não sofreu alteração do seu percurso dos últimos anos, tendo sua largada no Mirante do Vertedouro de Itaipu Binacional e a chegada nas Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional.

A edição deste ano contou com a participação de atletas de 15 países, sendo mais de 100 estrangeiros. Além do Brasil, participaram atletas da Argentina, Austrália, China, Dinamarca, Equador, Espanha, Quênia, Líbano, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Estados Unidos da América, Reino Unido e Venezuela.

Na corrida de 11,5 km, que acontece dentro do Parque Nacional do Iguaçu, Walison Reis Ferreira venceu a categoria masculino e Ane Chies Guerra a categoria feminina. A novidade da 15º edição da prova foi a corrida de 5 km, que teve a largada e a chegada dentro da usina hidrelétrica da Itaipu, com Marcos Ferreira de Lima ficando em primeiro lugar, na categoria masculino, e Juscilene Moreira Alves, no feminino.

Outra novidade que a prova trouxe foi o Mini Maratonista, uma corrida infantil de lazer, que contou com a participação de mais de 400 crianças, divididas em várias categorias por idade, na praça Bartololeu Mitre no centro da cidade.