Titulares fazem regenerativo, e reservas treinam na academia em reapresentação do Santos

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na tarde desta sexta-feira, um dia após a vitória sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A delegação alvinegra voltou a Santos nesta madrugada, logo após a partida no interior paulista. Pela tarde, o plantel retomou às atividades no CT, mas não foi a campo.

Os titulares no triunfo por 1 a 0 realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores treinaram só na academia das instalações santistas. A preparação para o duelo contra o Novorizontino, portanto, terá início neste sábado.