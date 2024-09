Ramón Díaz ganha opções e "quebra cabeça" para escalar ataque do Corinthians; veja possibilidades

Romero também possui bons números, com 13 gols em 45 jogos, e é visto como um exemplo pela sua dedicação em campo. O atleta tem prestígio com Ramón Díaz e é visto como uma das referências do elenco, muito pela sua liderança.

Dos reforços na última janela de transferências, o mais badalado é Memphis Depay. O holandês de 30 anos vem trabalhando normalmente com o grupo e pode fazer sua estreia já no próximo sábado, contra o Atlético-GO. Diferenciado tecnicamente, a expectativa é que o jogador seja titular absoluto.

Talles Magno é outro nome que chegou recentemente e cativou a torcida e a comissão técnica. O atleta pode atuar como segundo atacante e como meia aberto pela esquerda. Até o momento, o "mágico" soma três gols e duas assistências em oito partidas.

Já Héctor Hernández é 9 de ofício, sendo opção para um jogo direto, que busca por uma referência no ataque. Em entrevista coletiva na última quinta-feira, o jogador falou sobre a concorrência no setor ofensivo do Corinthians.

"A competição interna é boa, quanto melhor a competição, mais gols vamos fazer. São muitas partidas, sabemos da exigência, e toda concorrência no dia a dia é melhor para nós", comentou o atleta.

Giovane, Pedro Raul e Pedro Henrique correm por fora neste momento. O trio ainda não conseguiu convencer totalmente e, com os reforços, devem perder ainda mais espaço.