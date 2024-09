Charles Leclerc supera Lando Norris e lidera primeiro treino livre do GP de Singapura

Ocorreu na manhã desta sexta-feira o primeiro treino livre do GP de Singapura. Com um tempo de 1m31s763, Charles Leclerc, piloto da Ferrari, foi o mais rápido no Circuito Urbano de Marina Bay e terminou na primeira posição, ficando apenas 0s076 na frente de Lando Norris, da McLaren, que fechou em segundo.

Parceiro de Charles Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz ficou com a terceira posição. Fechando os cinco melhores, Max Verstappen, da Red Bull, ficou em quarto e Yuki Tsunoda, da RB, em quinto.

Oscar Piastri, da Mc Laren, veio em sexto, Daniel Ricciardo, da RB, em sétimo, Alexander Albon, da Williams, em oitavo, Fernando Alonso, da Aston Martin, em nono, e Esteban Ocon, da Alpine, em décimo.