Adidas lança camisa em apoio ao Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, a Adidas anunciou o lançamento de uma camisa especial em apoio ao Rio Grande do Sul - a data marca o Dia do Gaúcho, uma forma de reforçar o orgulho e a garra da população do Estado. Todo o lucro será revertido para reformas de espaços esportivos afetados pelo desastre climático que acometeu a região, em uma parceria com a CUFA (Central Única das Favelas).

O novo lançamento, que recebe o nome de Jogamos Juntos Pelo Sul, tem a participação de jogadores que atuam ou atuaram pelo Internacional e do técnico Luiz Felipe Scolari, ídolo do Grêmio. Os atletas Analuyza França, Alan Patrick, D'Alessandro, Tamara Paranaguá e Thiago Maia participam do projeto. Essa é uma ação conjunta, em que a Adidas convidou fornecedores parceiros para fazer parte do desenvolvimento e produção dos produtos: Agência EA, Grupo Dass, Rialgraf e Meiuca.

"Adidas é parceira de longa data da CUFA. Para nós, é extremamente importante contar com o apoio da marca e o de tantos atletas importantes do esporte brasileiro na reconstrução de espaços esportivos em nosso Estado, que sofreu e ainda sofre com a recuperação após as fortes chuvas que nos afetaram", diz Kalyne Lima, presidente da CUFA Nacional.