Hugo Souza, do Corinthians, é eleito melhor goleiro do Brasileirão no mês de agosto

Hugo Souza, do Corinthians, recebeu nesta quinta-feira o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. O atleta comemorou a conquista, dividindo-a com companheiros de posição e membros da comissão técnica.

"Isso devolve o trabalho que a gente faz todo dia. Esse prêmio não é só meu. É do Marcelão (preparador de goleiro), do Luizão (preparador de goleiro), Donelli, Longo, Cadu, Kauê, dos moleques que trabalham comigo todos os dias. Isso vem para coroar um trabalho bem-feito. Fico muito feliz com o prêmio. Espero disputar mais vezes essa premiação", celebrou Hugo.

Hugo disputou quatro jogos de Brasileiro pelo Corinthians em agosto. O goleiro foi titular nos empates com Juventude, RB Bragantino e Fluminense, e na derrota para o Fortaleza. Ele sofreu três gols.