'Causa digna, mas tem que corrigir conduta', diz presidente de La Liga sobre Vini Jr

Tebas também falou sobre a entrevista de Vinicius Junior, na qual o brasileiro afirmou que a Espanha não deveria sediar a Copa do Mundo caso não avançasse na luta contra o racismo. Segundo o presidente, apesar dos casos, o país não é racista.

"Naquela última entrevista ele não fala assim porque depois também diz que a Espanha não é racista. É preciso esclarecer que a Espanha não é racista e o futebol também não é racista, mas há incidentes racistas, poucos, mas temos que eliminá-los", disse.

O presidente finalizou dando destaque ao avanço do combate de injúrias raciais no país.

"Penso que desde Valência, houve progressos importantes porque agora nos estádios, as pessoas à volta daqueles que fazem um grito racista, agora aponta, antes não apontavam", comentou.

"Esse é um passo que foi dado e antes não aconteceu recentemente, acho que no campo Eldense as pessoas identificaram rapidamente que estava acontecendo, existe. muito mais colaboração do que há um ano. Em qualquer caso, continuaremos porque é uma campanha de conscientização para o futebol e para a sociedade, ser racista é ser sectário na vida", finalizou.

Ao longo do tempo atuando pelo Real Madrid, Vinicius Junior sofreu diversos casos de racismo. O primeiro deles aconteceu no dia 24 de outubro de 2021, em partida contra o Barcelona, no Camp Nou. Após ser substituído, o atleta sofreu injúria racial por parte de um torcedor. Após o ocorrido, a La Liga apresentou uma queixa aos advogados. No entanto, o caso foi encerrado, já que a polícia não conseguiu identificar o autor.