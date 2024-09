Caio Bonfim será atração da CBAt na COB EXPO

E também os atletas olímpicos Luiz Maurício, finalista no lançamento do dardo em Paris (11º), Juliana De Menins Campos, do salto com vara (27/9) e Gabriel Garcia, velocista que foi aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 (29/9).

Neste ano, o estande da CBAt vai exibir implementos utilizados nas provas do atletismo (peso, disco, dardo, barreiras, bloco de partida etc), os uniformes usados pelo Brasil nas disputas do Stade de France nos Jogos Olímpicos e exibir em telões de led algumas das principais imagens do ano.

Também terá interações com o público jovem, com a distribuição de cards e brindes e um Desafio Gamer, que vai trazer a emoção da Olimpíada no PS5 no estande da CBAt durante os cinco dias de feira, com distribuição de prêmios.