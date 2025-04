Em clima de Barça x Inter, Mourinho relembra duelo em 2010: "Melhor derrota que tive"

"Se pudesse escolher o jogo mais emocionante nos meus 20 anos de carreira, seria esse (Barcelona e Inter, partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões de 2010). Fomos ao Camp Nou, numa atmosfera extraordinária. Com um a menos e tivemos uma atuação heróica", disse José Mourinho, em entrevista à BBC.

A Inter de Milão havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 e foi até o Camp Nou podendo perder por apenas um tento, por conta da regra do gol fora, que ainda era vigente. Aos 28 minutos, o volante Thiago Motta foi expulso. Apesar de atuar com um a mais durante a maior parte do jogo, o Barcelona só chegou ao gol aos 39 do segundo tempo. Com o placar agregado de 3 a 2, a equipe italiana avançou à final, e bateu o Bayern de Munique por 2 a 0 na decisão.

"Acho que fui brilhante em como armei o time. Foi a melhor derrota da minha vida. Não estou aqui porque estou no Fenerbahçe ou porque ganhei o Campeonato Inglês com o Chelsea. A razão é o título da Liga dos Campeões. Quem ganhou em 2004 e 2010? Mourinho", completou.

As duas equipes se preparam para as semifinais, mas tem outros compromissos neste final de semana. O Barcelona decide a Copa do Rei contra o Real Madrid neste sábado, às 17h, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. A Inter, por sua vez, recebe a Roma neste domingo, às 10h, no Giuseppe Meazza, em jogo importante na briga pelo título italiano.