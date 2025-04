Thaisa desabafa e critica postura do Minas em eliminação: 'Não merecemos'

"Tem de lutar em cada bola. Eu falei: 'Gente, pode ser o nosso último jogo, porque a gente está tão devagar?' Tem de dar tudo. Agora vai embora todo mundo frustrado. Eu prefiro sair aqui como a burra de ter dado pancada em todas as bolas e tentado tudo o que eu podia, do que como a covarde que segurou o braço e não tentou algo diferente. Fico muito triste, mas sei que tem um grande time do outro lado também. Mas eu sinto que no final das contas, sempre falei muito sobre isso, o merecimento pesou. Por algum momento eu acredito que esse grupo não mereceu. Agora vou acalmar a mente e entender porque o nosso time não mereceu ir para a final", disse Thaisa, de 37 anos.

O Minas terminou a fase classificatória da Superliga na segunda colocação e Osasco em terceiro, com campanhas muito parecidas. Os dois times se enfrentaram seis vezes na temporada. As mineiras venceram no turno, no returno e na primeira partida da semifinal da Superliga. Osasco levou a melhor na semifinal da Copa Brasil, em fevereiro deste ano, em Santa Catarina, e ganhou os dois últimos jogos da série melhor de três da semifinal da Superliga. Thaisa terminou a partida de hoje com 8 pontos (cinco de ataque e três de bloqueio) e 45% de aproveitamento ofensivo.

A capitã do Minas segue mais uma temporada no clube - a sexta consecutiva. Bicampeã olímpica e medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, Thaisa se aposentou ano passado da seleção.