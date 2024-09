Com goleada sobre o Criciúma, Palmeiras alcança sua maior série invicta da atual edição da Série A

No último domingo, o Palmeiras deu mais um show diante de sua torcida. Inspirado, o Verdão atropelou o Criciúma e venceu por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Veiga foram os artilheiros da tarde.

O resultado foi importantíssimo por dois motivos. Com o triunfo, os comandados de Abel Ferreira ultrapassaram o Fortaleza, chegaram aos 50 pontos e assumiram a vice-liderança da Série A. O time palestrino fica atrás apenas do Botafogo, líder com 53 pontos.

Além disso, o Palmeiras ainda conseguiu alcançar sua maior série invicta da atual edição do Brasileirão. Tal feito, somado ao bom desempenho recente, aumentou as esperanças da torcida alviverde para a conquista do tricampeonato nacional.