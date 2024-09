Luan Peres reestreia pelo Santos após mais de três anos e comemora: "Que honra"

O zagueiro Luan Peres voltou a vestir a camisa do Santos após pouco mais de três anos. No último domingo, o atleta, usando mais uma vez a camisa de número 14, entrou no gramado da Vila Viva Sorte no segundo tempo do duelo com o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a primeira vez que Luan Peres foi relacionado pelo técnico Fábio Carille desde o seu retorno, anunciado pelo Santos no último dia 3 de setembro. Ele passou a trabalhar com o time no CT Rei Pelé somente na última terça-feira, três dias após a partida contra o Brusque, em Joinville.

Em sua entrevista coletiva, o defensor já havia se colocado à disposição para o jogo deste domingo. E a expectativa se confirmou. Ele não só foi para o banco de reservas, como entrou em campo.