Após goleada sobre o Criciúma, Palmeiras tem 18,5% de chances de título do Brasileirão

Na tarde do último domingo, o Palmeiras conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. O Alviverde goleou o Criciúma por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do torneio. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias (contra), Estêvão e Veiga anotaram os gols dos donos da casa.

O grande resultado em casa aumentou a probabilidade do Verdão erguer seu 13º título de Série A. De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time palestrino possui 18,5% de chances de ser campeão brasileiro.

Os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 50 pontos, ultrapassaram o Fortaleza e assumiram a vice-liderança da competição de pontos corridos. Ainda assim, a equipe ainda possui um ponto percentual a menos que o Leão do Pici - que, neste momento, tem 19,5% de chances de erguer a taça.