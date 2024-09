Ancelotti e capitão do Real Madrid saem em defesa de Vini Jr. após comemoração polêmica

Nesta segunda-feira, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa de Vini Jr. após o brasileiro comemorar seu gol contra a Real Sociedad, no último sábado, fazendo um gesto para a torcida adversário ficar quieta. Durante a partida, o atacante estava sofrendo diversos xingamentos.

"O que está acontecendo com Vinicius é insuportável. O que ele sofre não é normal. Ninguém conseguiria aguentar, nem eu. Seu gesto é bastante normal, depois de tudo o que está acontecendo. O que aconteceu com ele nesses anos todos, desde que cheguei, é algo que não pode ser tolerado. Posso entender as vaias do rival, mas não um insulto. Quem aguenta? Não é normal. Fazem isso com Vinicius porque ele é um perigo a nível esportivo e tentam tirá-lo da partida", disse Ancelotti em entrevista coletiva.