Internacional x Cuiabá: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

O Internacional busca embalar de vez no Campeonato Brasileiro e vai tentar engatar a terceira vitória consecutiva no torneio no duelo com o pressionado Cuiabá. A partida acontece neste segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, no fechamento da 26ª rodada, com transmissão do Sportv e Premiere.

O Inter vem de duas vitórias seguidas pelo Brasileirão - venceu o Juventude por 3 a 1, fora de casa, e superou o Fortaleza por 2 a 1, no Beira-Rio, na última quarta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada.

Assim, o Internacional busca a terceira vitória seguida, algo que ainda não conseguiu na edição do Brasileiro, para embalar de vez no torneio e buscar se aproximar do G-6. O Colorado abriu a rodada na oitava colocação, com 35 pontos em 23 jogos.