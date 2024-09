Inter de Milão marca no fim e arranca empate contra o Monza pelo Italiano

Em um jogo que não estava com grandes emoções até então, o Monza abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Armando Izzo recebeu pela direita, cruzou para área e viu Dany Mota subir mais do que todo mundo e mandar para as redes.

O empate da Inter de Milão veio pouco depois, aos 42. O brasileiro Carlos Augusto recebeu pela esquerda, girou sobre o marcador e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por todo mundo até chegar em Dumfries, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano deste domingo

Genoa 1 x 1 Roma



Atalanta 3 x 2Fiorentina



Torino 0 x 0 Lecce