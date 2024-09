Abel repete escalação do Palmeiras, e Vitor Reis é opção no banco contra o Criciúma; veja times

O Palmeiras está definido para enfrentar o Criciúma, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão retorna a campo depois de 13 dias sem compromissos oficiais. A equipe segue com algumas baixas, mas também tem retorno importante.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não conta com Mayke (lesão na panturrilha direita), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcelo Lomba (pubalgia). Zé Rafael, que cumpre suspensão, também é baixa. Por outro lado, Vitor Reis volta depois de se recuperar de edema na coxa e é opção no banco de reservas.

Assim, o Verdão vai a campo com a mesma equipe que venceu o Athletico-PR, na última rodada. O time conta com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.