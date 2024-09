Palmeiras terá três treinos com time "completo" antes de enfrentar o Criciúma

O Palmeiras intensificou o período de treinos nesta semana, se reapresentou na terça-feira e seguiu a preparação para enfrentar o Criciúma neste domingo. Apesar do longo período para preparação devido à data Fifa, o técnico Abel Ferreira terá apenas três treinos com o elenco completo antes do duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Isso acontece porque o Verdão cedeu três jogadores para as seleções nacionais: Estêvão (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia). O primeiro se reapresentou na Academia de Futebol na manhã de quarta-feira, logo após o compromisso da Seleção, que aconteceu na noite de terça-feira, em Assunção, no Paraguai.

Enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos desembarcaram em São Paulo na quarta-feira e se reapresentam para a atividade programada para a manhã de quinta-feira.