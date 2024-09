André Ramalho destaca garra após gol heroico: 'Isso é ser corintiano'

O zagueiro André Ramalho, autor do gol salvador do Corinthians na classificação contra o Juventude, nesta quarta-feira, destacou a garra da equipe do Timão. O gol do beque foi anotado nos acréscimos e foi decisivo para o alvinegro garantir vaga para a semifinal da Copa do Brasil em duelo disputado na Neo Química Arena.

"Desde que cheguei, falam muito dessa garra corintiana e eu me adaptei. Isso é ser corintiano, acreditar até o último minuto. Meu primeiro gol com essa camisa, gol muito importante. O Corinthians é isso aí. Vamos trabalhar para conseguir muito mais", disse André Ramalho ao Premiere.

"Esse é nosso espírito, é a essência do clube. Foi com drama e emoção até o final. Graças a Deus classificamos e agora é trabalhar para conseguir mais", complementou o zagueiro, que anotou seu primeiro gol com a camisa do Timão.