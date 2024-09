Fã de Mascherano e adepto da intensidade: conheça Santiago Longo, novo reforço do São Paulo

"A estrutura me surpreendeu positivamente, todos me receberam muito bem. A instituição é muito grande. Com respeito à torcida, pude falar com companheiros e sei que o futebol aqui é muito passional. Quero viver essa experiência e estou ansioso para jogar no Morumbis", afirmou.

Santiago Longo, de 26 anos, chega ao São Paulo por empréstimo, válido até agosto de 2025, com opção de compra. O jogador pertence ao Belgrano, clube o qual ele foi revelado e era capitão.

Além de Santiago Longo, o Tricolor também contratou o lateral esquerdo Jamal Lewis nos últimos dias da janela. Ele e o argentino já estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda não podem estrear no embate contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Ambos só poderão ser inscritos caso o São Paulo avance de fase. Ele, de longe, torce para que a equipe reverta o cenário do confronto e avance às semifinais.

"Quinta será muito importante, sei que a Copa do Brasil é um torneio muito importante. Tomara que a gente possa reverter o resultado e avançar. Estou me preparando para chegar domingo e tomara que eu possa estar entre os relacionados", declarou.

O duelo está marcado para quinta-feira, partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. De qualquer maneira, Lewis e Santiago estão à disposição de Luis Zubeldía para os duelos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.