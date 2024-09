Dorival vê como natural instabilidade de jogadores na Seleção e reconhece: "Sou responsável"

O Brasil vive momento desconfortável nas Eliminatórias e ocupa a quinta posição, com dez pontos. Dessa forma, se distância da Argentina, que lidera a tabela, com 18. Além disso, iguala a pontuação de Venezuela, que vem em sexto lugar, e fica a um ponto do próprio Paraguai, que está em sétimo lugar, indo para a repescagem, no momento.

Essa data Fifa marcou o primeiro contato de Dorival Júnior com as Eliminatórias. Antes disso, o treinador havia disputado apenas amistosos e jogos da Copa América. Antes de perder do Paraguai, a Seleção estava invicta sob comando do treinador, com quatro vitórias e cinco empates.

Dorival, agora, terá trabalho para já começar analisar nomes para sua próxima convocação e tentar entrosar o time, que precisa de mudança urgente para mudar sua situação nas Eliminatórias. O próximo compromisso do Brasil na disputa é contra o Chile.