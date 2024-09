CBF divulga datas das finais entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão feminino; veja detalhes

Já o confronto de volta será realizado no estádio do Timão. Desta vez no dia 22 (domingo), também às 10h.

O Corinthians tem o direito de decidir em casa por conta da melhor campanha na competição. Esta é a única vantagem. Assim, em caso de empate no agregado, a taça será decidida nos pênaltis.

O Tricolor chegou à grande final depois de eliminar a Ferroviária nos pênaltis. Já o Timão, apesar de ter perdido o duelo de volta por 3 a 1, superou o Palmeiras por 2 a 1 na ida e, assim, conquistou a vaga na decisão.

Confira as datas, horários e locais das finais:

15/09 (domingo) - 10h - São Paulo x Corinthians - Morumbis