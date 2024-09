Luan Peres treina pela primeira vez, e Santos se reapresenta de olho no América-MG

O zagueiro Luan Peres, recém-contratado pelo Santos, treinou pela primeira vez nesta terça-feira, em reapresentação do elenco no CT Rei Pelé após folga dupla. O Peixe iniciou a preparação para o próximo compromisso na Série B, contra o América-MG.

O retorno de Luan Peres ao Santos foi oficializado na última terça-feira. Após o anúncio, de acordo com apuração da Gazeta Esportiva, o zagueiro ficou na Turquia, onde atuava, por mais alguns dias para resolver questões pessoais. O defensor defendia o Fenerbahçe.

No entanto, a reestreia de Luan Peres pelo Peixe ainda não deve acontecer contra o América-MG. Ele vem de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado, e participou de apenas três jogos na temporada anterior. Sua última aparição foi em um amistoso contra o Petrolul, no fim de junho deste ano. Portanto, o atleta deve levar algum tempo para readquirir o ritmo ideal.