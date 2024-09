Corinthians: Ruan Oliveira, em fase final de recuperação de lesão, treina com elenco

No ano seguinte, quando estava próximo de voltar a ficar à disposição, Ruan precisou passar novamente por um procedimento na região da lesão. Em junho de 2022, o jovem sofreu nova ruptura no ligamento do joelho esquerdo, tendo que renovar seu empréstimo com o Corinthians até 30 de junho de 2023.

A legislação obriga que, quando um jogador se lesiona, ele tem que ter seu contrato prorrogado com o clube até o fim de sua recuperação.

Na temporada passada, Ruan se recuperou e ganhou espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o que lhe rendeu uma extensão contratual até dezembro.

No que parecia ser seu último jogo com a camisa do Corinthians, Ruan rompeu o ligamento do joelho direito contra o Coritiba, na última rodada do Brasileirão. Assim, no dia 17 de janeiro, o clube anunciou nova prorrogação de contrato do meia até o final deste ano.

Ruan pertence ao Metropolitano-SC e seu futuro no Corinthians é incerto. Com a camisa do Timão, o meia acumula 32 jogos (19 como titular), com dois gols anotados.