Corinthians x Juventude: veja onde assistir ao jogo válido pela volta das quartas da Copa do Brasil

O Timão perdeu a ida contra o Juventude por 1 a 0, e precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar de fase de forma direta. O triunfo alvinegro pelo placar mínimo leva a eliminatória para as penalidades máximas.

No Brasileirão, a equipe conseguiu vitória importante contra o Flamengo diante de seu torcedor, mas segue na zona de rebaixamanto.

Mesmo com o fim da janela de transferências, o Corinthians seguiu ativo no mercado com as contratações de Memphis Depay e André Carrillo. Ambos, porém, não estarão disponíveis para o jogo de quarta.

Já o Juventude do técnico Jair Ventura joga apenas pelo empate em Itaquera para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time vem de derrota para o Internacional e empate sem gols com o Cuiabá.