Raniele cai de rendimento após bom início e perde status 'intocável' no Corinthians

O volante Raniele foi uma das poucas boas notícias do Corinthians no primeiro semestre da temporada. Dono do meio-campo, o camisa 14 se tornou homem de confiança de Mano Menezes e António Oliveira, os primeiros treinadores do Timão no ano. Porém, o atleta caiu de rendimento e já não tem o mesmo status de outrora com a comissão técnica atual, chefiada por Ramón Díaz.

No compromisso contra o Flamengo, no último domingo, Raniele foi reserva e viu José Martínez e Charles atuarem em seu setor desde o início. O jogo contra o Rubro-Negro tinha caráter decisivo, por conta da situação delicada do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

A opção de ter Raniele como reserva veio logo depois do atleta jogar mal contra o Juventude, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes do período em que ficou machucado, por conta de lesão na panturrilha, o jogador já vinha sendo contestado pelas suas atuações.