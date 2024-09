Ter Stegen avalia início de Hansi Flick no Barcelona e comemora titularidade na seleção alemã

O goleiro Ter Stegen, eleito capitão do Barcelona nesta temporada, elogiou o início do técnico Hansi Flick no clube espanhol. Segundo o alemão, o novo treinador deixou muito claro suas ideias de jogo e cabe aos atletas implementá-las dentro de campo.

"Eu valorizo muito o início. Estou feliz por ele porque tudo está indo como está. Não podemos ficar descansando. Temos uma equipe muito jovem. Lewandowski, eu e a comissão temos que liderar a equipe. Flick tem uma clara opinião e temos que implementá-la", disse o jogador.