Técnico dos Packers fala sobre jogo contra Eagles no Brasil: "É muito bom estar aqui"

O técnico do Green Bay Packers, Matt LaFleur, falou sobre o jogo contra o Philadelphia Eagles, que será disputado nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Na manhã desta quinta, no CT do Corinthians, o comandante elogiou a experiência no Brasil, que pela primeira vez receberá uma partida de NFL.

"Estamos muito felizes de estar aqui, o país é demais, o pessoal é fantástico, vamos fazer história amanhã. Estamos muito animados de abrir a temporada aqui. Vai ser um grande jogo", comentou LaFleur em entrevista coletiva.

O treinador da tradicional equipe da NFL disse que o único problema da viagem foi a logística, já que o tempo de voo foi maior do que a delegação está acostumada.