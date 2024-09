Pedrinho responde e diz que John Textor 'mentiu' sobre reunião de clubes

Pedrinho, presidente do Vasco associativo, usou as redes sociais do clube para rebater John Textor, dono da SAF do Botafogo. Em questão, o tema do Fair Play financeiro no Brasil.

Textor afirmou que ficou surpreso em ver Pedrinho debatendo o assunto em uma reunião com outros clubes. Além disso, disse ter conhecimento de cláusulas da SAF fechada pelo Vasco com a 777 Partners. As declarações irritaram o presidente vascaíno.

"John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeo", destacou comunicado assinado por Pedrinho.