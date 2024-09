Vírus Fifa! Copa do Brasil terá 20 jogadores voltando de suas seleções

Athletico Paranaense de Mateo Gamarra (Paraguai) contra o Vasco, de Puma Rodriguez (Uruguai) e Meneses (Chile).

Ainda que se possa afirmar que alguns são recém-chegados, como Jamal Lewis, a história da criação da Data Fifa indica o repetido equívoco da CBF. A última vez que o Campeonato Espanhol teve problemas deste tipo foi em 19 de setembro de 1993, quando Romário, Mauro Silva e Bebeto estavam no Maracanã vencendo o Uruguai por 2 x 0, no clássico que classificou a seleção para a Copa dos Estados Unidos.

Faz 31 anos. Naquele dia, o Barcelona empatou com o Athletico Bilbao por 1 x 1, sem Romário. O La Coruña igualou 0 x 0 com o Real Madrid, sem Mauro Silva e Bebeto.

Nos últimos 31 anos, os espanhóis aprenderam a chamar as Datas Fifa de vírus Fifa, por causa dos retornos das seleções com lesões. Mas a regra é cumprida e, por mais que clubes reclamem, as seleções trazem para dentro da economia do futebol gente que não tinha o hábito de ver clubes. De tempos em tempos, isso acontece. Também leva a cultura boleira para países distantes dos grandes centros de timaços, da Nigéria à Coreia do Sul, da Rússia ao Brasil.

Aqui é pior. As seleções jogam e os clubes também. Não há respeito à Data Fifa, quando jogadores voltam para tentar jogar por seus times no dia seguinte a seus compromissos com seleções.

A CBF assume seu fracasso a cada repetição de episódios assim.