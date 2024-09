Como Santos driblou oferta do Vasco e acertou retorno de Luan Peres

O Santos acertou o retorno de Luan Peres para reforçar o seu setor defensivo nesta reta final de temporada. O zagueiro, porém, quase tomou outro rumo na janela de transferências.

Sem ser aproveitado no Fenerbahçe, da Turquia, o jogador de 30 anos atraiu os olhares de alguns clubes. Além do Peixe, o Vasco também queria contar com o atleta. E a proposta do Cruzmaltino era financeiramente melhor em relação a do Alvinegro Praiano.

Em um primeiro momento, o Santos entendeu que não seria viável concretizar a transferência e chegou a desistir das conversas, abrindo negociação com Riccieli, do Famalicão, de Portugal.