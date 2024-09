Atlético-MG inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil

O Atlético-MG iniciou nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o São Paulo, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida na Arena MRV está marcada para a próxima quinta-feira (12), às 21h45.

As vendas estão sendo realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa de sócios-torcedores. Enquanto o comércio para o público geral será ainda nesta quinta-feira, às 22h, para os visitantes será apenas nesta sexta-feira, às 16h.

Os ingressos com preço inteiro variam entre R$ 167,00 e R$ 877,00.