Escalação do Santos: Carille comanda treino técnico e terá que fazer mudança na lateral

O Santos realizou, nesta quarta-feira, mais um treino de olho no duelo com o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica no gramado do CT Rei Pelé nesta manhã. O treinador não pôde contar com o lateral direito JP Chermont, que está com a Seleção Brasileira sub-20.

Já o lateral esquerdo Escobar é dúvida. Ele está em fase de transição após sofrer uma lesão na coxa esquerda e tem trabalhado com o departamento médico para poder ser relacionado.