Análise: Ramón Díaz define esquema ideal e consolida modelo no Corinthians

A melhor versão do Corinthians de Ramón é a do 3-5-2. Os três zagueiros dão liberdade para os laterais se projetarem no momento ofensivo. Fagner (ou Matheuzinho) e Matheus Bidu, todos laterais que desempenham melhor no ataque, são favorecidos pela formatação.

No meio, Ramón prioriza dois volantes de combate, que vencem disputas. O elenco do Corinthians vem sendo montado com essa ideia, já que conta com nomes como Raniele, Ryan, Charles, Alex Santana e José Martínez.

Breno Bidon, que se destacou nos tempos de António Oliveira pela capacidade técnica com a bola nos pés, ficou em segundo plano. A tendência é que o jovem atue mais adiantado com Ramón e companhia, em uma faixa de campo mais próxima a de Rodrigo Garro e Igor Coronado.

Além dos dois volantes, Ramón não abre mão de ter um meia cerebral. A bola da vez é Rodrigo Garro, responsável pela armação das jogadas, encostando na dupla de ataque.

Mapa de calor de Rodrigo Garro no Brasileirão de 2024

No setor ofensivo, um nome que ganhou espaço no campo foi Talles Magno. O jogador ex-Vasco não é ponta de velocidade, mas tende a cair pelo lado esquerdo e consegue progressões importantes. Em cinco jogos pelo Timão, o camisa 43 possui três gols.