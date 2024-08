Santos x Ponte Preta: informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta sexta-feira, o Santos recebe a Ponte Preta em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe mira uma recuperação. A equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos e está pressionada. O clube está na segunda colocação, com 39 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Julio Furch. O atacante será poupado para se recuperar de dores no ombro. Assim, Wendel Silva deve ser titular mais uma vez. Outro desfalque é Escobar. O lateral esquerdo foi expulso no empate de 0 a 0 com o Amazonas.