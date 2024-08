Renan celebra chance no Santos e fala sobre briga por posição com Brazão: "Entendo minha posição"

O arqueiro estava no Juventude desde o começo do ano, emprestado pelo Sport. Foram apenas duas aparições pela equipe gaúcha. Pelo Leão, ele disputou 53 partidas em 2023.

Renan também soma passagens por Atlético-GO, Avaí e Botafogo, onde foi revelado, em 2008. Na Europa, vestiu as cores do Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Por lá, entrou em campo 85 vezes.

"Estou muito feliz e motivado. Já tive outras experiências. Joguei no Botafogo, no Sport... tenho uma certa experiência e estou chegando para agregar, ajuda no dia a dia. Nesse primeiro momento, entendo a minha posição, pelo trabalho que vem sendo feito neste ano, o Brasão está jogando muito bem. Mas estou aqui para ajudar. precisando, vou fazer o meu melhor", salientou.

Com Renan, o Peixe chega ao terceiro reforço na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube acertou as contratações do meia-atacante Billy Arce e do atacante Wendel Silva.

O goleiro, no entanto, ainda não está à disposição de Fábio Carille nesta sexta-feira, na partida contra a Ponte Preta, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).