Palmeiras lucra R$ 2 milhões com venda de ex-zagueiro do clube a time israelense; entenda

Ex-zagueiro do Palmeiras, Pedrão foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Maccabi Haifa, time da primeira divisão de Israel. O jogador, que estava no Portimonense, de Portugal, assinou por três anos com o clube israelense e renderá uma bolada ao Alviverde.

Formado nas categorias de base do Água Santa, o defensor passou pela base do Palmeiras e chegou a treinar entre os profissionais, mas nunca atuou pela equipe principal do Verdão. Sem espaço no time, ele foi emprestado ao América-MG, ao Athletico-PR e ao Nacional, da Portugal.

Em 2021, o Palmeiras vendeu o atleta de forma definitiva à equipe portuguesa. O Verdão negociou o jogador por 600 mil euros (R$ 3,6 milhões na cotação da época). O time ainda manteve um percentual dos direitos do zagueiro.