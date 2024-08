Santos empata com o América-MG e encerra 1ª fase do Brasileiro sub-17 como líder de grupo

Já classificado às quartas de final, o Santos empatou com o América-MG nesta quarta-feira, por 2 a 2, no CT Rei Pelé, pela nona e última rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Juninho e Assis marcaram os gols do Peixe, e Kaique (2x) balançou as redes para o Coelho.

Com o resultado, o Santos encerrou a primeira fase do Brasileiro na liderança do Grupo A, com 19 pontos conquistados. O Botafogo acabou com a mesma pontuação, porém, por ter um saldo de gols superior, o Peixe ficou em primeiro. O América-MG deu adeus ao torneio na sexta posição da chave, com 12 unidades.

Nas quartas de final, o Santos vai enfrentar o Cruzeiro, quarto colocado do Grupo B. Antes, a equipe tem compromisso válid0 pelo Campeonato Paulista da categoria, marcado para este sábado, contra o Mirassol, pela segunda rodada da terceira fase.