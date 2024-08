Renan treina pela primeira vez, e Santos dá continuidade à preparação para duelo contra a Ponte Preta

A única dúvida para o confronto está na lateral esquerda. Sem Escobar, expulso no empate com o Amazonas, Carille pode escalar Souza ou Hayner, que retorna de suspensão, no setor.

Além de Hayner, outro que volta é o lateral direito JP Chermont, que também cumpriu suspensão na última rodada. Mesmo caso do atacante Pedrinho, que deve começar no banco de reservas.

O atacante Wendel pode manter a titularidade no ataque, no lugar do argentino Julio Furch. Ele foi titular contra o Amazonas, tendo atuado durante 74 minutos do confronto.

Carille tem mais uma dia para decidir a equipe que vai a campo contra a Ponte Preta. O elenco santista encerra a preparação para o duelo nesta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé.