Palmeiras se reapresenta após folga tripla e faz treino coletivo com foco no jogo contra o Athletico-PR

Na reapresentação, o Alviverde comunicou que o zagueiro Vitor Reis trata de desgaste causado por edema na coxa direita, e confirmou a lesão na panturrilha direita do lateral Mayke, que deixou o jogo contra o Cuiabá ainda no primeiro tempo.

Com isso, a lista de desfalques do Verdão aumentou. Além deles, os atletas entregues ao Departamento Médico são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Dudu (recondicionamento físico), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo).