Meio-campo do Corinthians: Ryan pode perder espaço com chegada de Martínez e retorno de Raniele

Raniele atuou por 45 minutos na derrota do Corinthians para o Fortaleza, no último domingo, entrando em campo justamente na vaga de Ryan. Já José Martínez vem treinando com o grupo e pode ter sua primeira oportunidade amanhã, contra o Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Charles evoluiu nos últimos jogos e deve seguir tendo minutos com Ramón, enquanto Breno Bidon não tem perspectiva de ser utilizado com mais frequência.

O jogo contra o Juventude será no Alfredo Jaconi, às 20 horas (de Brasília). A prioridade do Corinthians, porém, é o duelo contra o Flamengo no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.