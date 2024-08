Juventude x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

Para o duelo em Caxias do Sul, o Corinthians pode ter duas novidades importantes. O volante José Martínez e o atacante Héctor Hernández estão registrados no BID e ficam à disposição da comissão técnica.

Como baixa, o Corinthians segue sem contar com o volante Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem em recuperação de lesão grave no joelho.

Já o Juventude garantiu classificação para as quartas de final tendo eliminado o Fluminense (vitória por 3 a 2 na ida e empate por 2 a 2 na volta). A equipe do técnico Roger Machado vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

A agremiação do Sul tem alguns desfalques para o duelo. Os laterais Gabriel Inocêncio e João Vitor, e o atacante David da Hora não vão poder entrar em campo, pois disputaram a Copa do Brasil por outras equipes. Já Thiaguinho sofreu uma lesão na coxa e Jadson está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Por questões físicas, os zagueiros Lucas Freitas e Rodrigo Sam, o lateral Ewerthon, o volante Luis Mandaca, e os atacantes Gabriel Taliari e Gilberto devem seguir como baixas.

A boa notícia para o técnico Jair Ventura é que o volante Ronaldo foi inscrito no BID e pode fazer sua estreia.