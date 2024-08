Em casa, Atlético de Madrid tem dois gols anulados e só empata com o Espanyol pelo Espanhol

Com 22 minutos no relógio, Griezmann desperdiçou uma chance de ouro de abrir o marcador. O camisa 8 foi lançado em velocidade e invadiu a grande área, mas ao ficar cara a cara com García, finalizou para fora. Na sequência, foi marcado o impedimento do francês.

Logo em seguida, o Espanyol respondeu e finalizou ao gol. Lozano recebeu pelo lado esquerdo e adentrou a grande área. Ele superou a marcação do Atleti e bateu para o gol, mas viu o goleiro Oblak fazer a defesa.

Aos 43 minutos, o Atlético de Madrid ficou próximo do gol novamente, mas não conseguiu converter. Griezmann encontrou lindo passe para Riquelme. O jogador se esticou e até chegou na bola, mas não pegou em cheio e ela foi pela linha de fundo.

Nos acréscimos, o Atlético de Madrid até seguiu tentando pressionar no ataque e marcou novamente com Riquelme, mas o gol foi anulado por impedimento mais uma vez. Com isso, os dois times empataram sem gols no Civitas Metropolitano.